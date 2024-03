Die SPD-Stadtratsfraktion sieht Verbesserungsbedarf beim Kunstrasenplatz und der Sporthalle in der Eutzinger Straße. Beispielsweise sei der Maschendrahtzaun zu niedrig, weshalb häufig Bälle in die Hecken und den Birnbach geschossen würden. Da auf den Plätzen viele Jugendmannschaften trainieren, die die Bälle wegen Verletzungsgefahr nicht zurückholen, entstünden den Vereinen erhebliche Kosten. Die Sozialdemokraten wollen nun wissen, ob ein höherer Zaun aufgestellt werden kann. Außerdem ist ihnen bei einem Ortstermin zu Ohren gekommen, dass es in den Duschen in der Sporthalle schon seit längerer Zeit nur kaltes Wasser gibt. Darunter litten das Vereinsleben und der Clubhausbetrieb, weil die Sportler zum Duschen nach Hause führen. Auch hier fragt die Fraktion, ob das Problem abgestellt werden kann. Drittens wollen sie wissen, ob die Duschen für Schiedsrichter erweitert werden können, weil diese bei einem Aufstieg des TSV Landau in die Bezirksliga nicht mehr ausreichen würden.