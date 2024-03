Der SPD-Ortsverein Essingen hat Frank Jordan zum Bürgermeisterkandidaten gekürt. Der 54-Jährige ist in Essingen aufgewachsen und seit 20 Jahren im Verbandsgemeinderat Offenbach vertreten, seit zehn Jahren auch im Essinger Gemeinderat. Dabei fungierte er eine Legislaturperiode als Beigeordneter. Er ist noch Beamter bei der Telekom und wird zum 1. Juni in den Engagierten Ruhestand wechseln. In seiner Heimatgemeinde ist er zudem im Presbyterium engagiert und in Vereinen aktiv. Seit 2014 betreut er Geflüchtete im Dorf. Frank Jordan wird in der Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni auf Platz zwei geführt, nach Marion Dreisigacker. Auf den Plätzen drei bis zehn folgen: Rüya Sekerlisoy, Robin Wildner, Bärbel Detzel, Julian Martin, Stefanie Kaminski-Bender, Markus Schild, Ulrich Dreisigacker und Thomas Hepp.