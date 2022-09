Geht es nach der SPD-Fraktion im Landauer Stadtrat, dann dürfen in den Neubaugebieten in Godramstein und Mörzheim nur Bürger Bauplätze kaufen, die heute schon in Landau oder den Ortsteilen leben. So war es ursprünglich auch vorgesehen. Doch mittlerweile hat die Stadtverwaltung ihre Position geändert und eine neue Vergaberichtlinie aufgestellt, mit Hinweis auf EU-Recht. Denn auch Menschen, die noch nicht in Landau leben, hier aber arbeiten möchten, sollen die Möglichkeit bekommen, hier zu bauen. Deshalb soll ein Teil der Grundstücke außerhalb der Vergaberichtlinien zugeteilt werden. Diese Entscheidung wurde auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel von den Gremien mitgetragen. Die SPD, deren Antrag am kommenden Dienstag auf der Tagesordnung des Stadtrats steht, sieht dafür keinen Bedarf in Godramstein und Mörzheim. Dort sollen Bauplätze demnächst vermarktet werden. SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Maier verweist im Antrag darauf, dass im Südwesten der Kernstadt ein großes Baugebiet entwickelt wird, bei dem die neue Maßgabe besser berücksichtig werden könne. Schließlich müssten auch Arbeitnehmer in der Stadt gehalten werden, die heute schon hier leben.