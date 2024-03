Geld abheben oder einzahlen ist in den letzten Monaten zur Herausforderung geworden. Als Reaktion auf mehrere Sprengstoffanschläge haben die Sparkasse und die VR-Bank die Bargeldversorgung eingeschränkt. Jetzt kündigen sie weitere Erleichterungen an. Neue Standorte sind in Planung.

Die Sparkasse Südpfalz und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau arbeiten seit 2021 daran, die Bargeldversorgung in der Region sicherzustellen. Seit April letzten Jahres können Kunden an allen Automaten der jeweils anderen Bank kostenfrei Bargeld abheben, einzahlen und den Kontostand einsehen. Nun planen die beiden kooperierenden Institute, jeweils einen niedrigen siebenstelligen Betrag zu investieren, um weitere gemeinsame Automaten und Standorte zu betreiben. Sie wollen zudem an bereits bestehenden gemeinsamen SB-Filialen sprengrobuste Alternativen, also Automaten in massiven Betonklötzen, aufstellen. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung wird angestrebt, im überschneidenden Geschäftsgebiet gemeinsame SB-Standorte zu schaffen, die zentral anfahrbar sind, über ausreichend Parkmöglichkeiten verfügen und an denen Kunden die Bargeldversorgung mit täglichen Besorgungen verbinden können.

Banken wollen Automaten aus Gebäuden holen

So soll der Geldautomat der VR-Bank von der Geschäftsstelle am Schloss in Bad Bergzabern in den SB-Pavillon der Sparkasse am SBK-Markt umziehen. Damit wolle man sicherstellen, dass Anwohner sowie das Kundendialogcenter, das im Gebäude am Schloss untergebracht ist und dort auch bleibt, nicht gefährdet werden, heißt es. In Rohrbach wollen beide Institute wieder einen gemeinsamen SB-Pavillon errichten. Dieser soll die mitten im Wohngebiet befindliche SB-Geschäftsstelle in Insheim ersetzen, die beim Anschlag im Dezember ausgebrannt ist. In Schweigen-Rechtenbach sei die Errichtung einer sprengrobusten SB-Filiale in unmittelbarer Nähe des bestehenden SB-Standortes in Planung.

Weiterhin wollen Sparkasse und VR-Bank ihre Geldautomaten aus Gebäuden und bestehenden Filialen herausziehen, da sie eine hohe Gefahr für Anwohner und die angrenzende Infrastruktur bergen. Neben den bereits genannten Standorten betrifft dies Wollmesheim, Klingenmünster und Hatzenbühl: Dort werden laut Pressemitteilung aktuell Gespräche hinsichtlich der genauen Standorte für zukünftig gemeinsam betriebene sprengrobuste Pavillons geführt. Zusätzlich seien über zehn weitere sprengrobuste Pavillons und Standorte in Planung, die die beiden Institute allein oder in Kooperation mit anderen Nachbarbanken betreiben wollen.

Winden verliert Automaten

In Winden wird der Geldautomat der VR-Bank aufgrund der geringen Nutzungsquote nicht mehr in Betrieb genommen. Die Automaten in der Region um Billigheim-Ingenheim-Appenhofen werden aus den innerörtlichen Geschäftsstellen in die SB-Filiale am Edeka-Markt verlagert, wie es heißt. Der in einem Wohnhaus befindliche Sparkassen-Automat in Steinfeld kann nicht weiter betrieben werden. Den Kunden steht der in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche VR-Bank-Automat zur Verfügung. Abgebaut wird außerdem der SB-Pavillon der Sparkasse Südpfalz auf dem Parkplatz des Gillet-Marktes in Landau.