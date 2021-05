Am Freitag gegen 11.20 Uhr erhielt eine ältere Dame aus Edenkoben einen Anruf. Der Anrufer behauptete, dass sie 30.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte, wie die Polizei über die Betrugsmasche berichtet. Die 85-Jährige reagierte prompt und gab an, dass sie die Polizei verständigen wolle, weil sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch. Die Dame erstattete Strafanzeige bei der Polizei Edenkoben. Diese warnt: „Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig.“ Denn wer freue sich nicht, Sätze wie „Sie haben gewonnen“ zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist ein Trick, den Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.