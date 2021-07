Viele Medien füllen das sogenannte Sommerloch, die nachrichtenarme Zeit in den Ferien, mit Tiergeschichten. Auch in der Sommerausgabe der Senioren-Gazette „Herbstzeitlose“ geht es nach Angaben der Macher ziemlich tierisch ab, denn das Redaktionsteam hat die vorliegende Ausgabe ebenfalls dem Thema Tiere gewidmet. Jedoch nicht, um ein Sommerloch zu füllen, sondern weil Tieren und insbesondere Haustieren beim Menschen eine ganz besondere Rolle zukommt. Und das gerade in den Zeiten von Corona mit all seinen Einschränkungen. Menschen haben sich vermehrt Haustiere zugelegt, und oftmals war der Hund als treuer Begleiter und die Katze daheim die einzige und ständige Gesellschaft in Zeiten der Kontakteinschränkung. Das gelte besonders für Seniorinnen und Senioren. Die Redaktion zitiert daher auch den Spruch „Das letzte Kind hat ein Fell“. So gibt es diverse Beiträge über die Beziehung zwischen Mensch und Tier, angefangen beim Zoo in Landau über das Tierheim, Spinnentiere und fleißige Bienen bis hin zur Bedeutung von Haustieren für Senioren. Daneben gebe es, wie gewohnt, ein leckeres Rezept, den Vorschlag für eine Wanderung und allerlei Kurzweiliges.

Die Zeitschrift liegt kostenlos im Seniorenbüro in der Waffenstraße 5, im Büro für Tourismus sowie in verschiedenen Geschäften aus.