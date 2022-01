Vier leicht Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.15 Uhr in der Fichtenstraße in Landau im Stadtviertel Horst. Nach Angaben der Polizei war ein Personenwagen aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei wurden die drei Insassen des Autos und eine Passagierin des Linienbusses leicht verletzt. Beim Aufprall öffnete sich der Kofferraum des Autos, und zwei Hunde, die darin transportiert wurden, flüchteten in Richtung der Autobahn und sogar darauf. Dies hatte den Eingang zahlreicher Notrufe bei der Polizei zur Folge. Einen der beiden Hunde konnte eine Streifenwagenbesatzung einfangen. Ein weiterer kleiner, dunkelbrauner Hund wird noch vermisst. Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen der A65 war kurzzeitig komplett gesperrt.