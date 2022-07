Theater Szenario, eine Theatergruppe des Pamina-Schulzentrums Herxheim, geleitet von Ben Hergl vom Chawwerusch-Theater, zeigt am 16. Juli um 20 Uhr und am 17. Juli um 19 Uhr „R & J“, Shakespeares Liebesgeschichte in spritziger Neufassung von Jean-Michel Räber, im Chawwerusch-Theatersaal. Es ist eine bekannte Geschichte: zwei verfeindete Familien, zwei verfeindete Gangs, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufeinander einprügeln. Keine gute Atmosphäre, in der Liebe entstehen könnte, aber Romeo Montague und Julia Capulet stellen sich trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft gegen alle Widerstände, um ihre Liebe zu verteidigen. Der Hass der Familien aufeinander setzt jedoch eine Tragödie in Gang, die am Ende alles zerstören wird. Jean Michel Räber hat als Autor bereits mehrmals für das Chawwerusch-Theater gearbeitet („Liberté, wir kommen!“ 2020/2021 und „Lauf Rad, lauf!“ 2021). In „R & J“ hat er Shakespeares Klassiker in die heutige Zeit versetzt. Die Jugendlichen von Theater-Szenario eröffnen einen ganz neuen Blick auf diese berührende Liebesgeschichte. Regie führen Ben Hergl und Patrick Borchardt, die Choreografie ist von Katja Körber. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.chawwerusch.de.