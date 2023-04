In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Autofahrer an der B48 das Hinweisschild für die Gedenkstätte des Pfalzklinikums in Klingenmünster umgefahren. Laut Polizeibericht verlor er aus Richtung Landau kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in den Graben. Nach der Kollision mit dem Schild, an dem ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand, kehrte er wieder auf seine Spur zurück und fuhr weiter. Sein Auto wurde ebenfalls ordentlich beschädigt, denn die Polizei fand am Unfallort unter anderem den Außenspiegel der Fahrerseite und Teile des Unterbodenschutzes. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silbernen BMW handelt. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.