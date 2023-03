Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 200 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Rathausplatz für Solidarität mit der afghanischen Bevölkerung demonstriert. Auf Bannern wurde teils scharfe Kritik an der Afghanistan-Politik Deutschlands und am Umgang mit Geflüchteten geübt.

Gegen 18 Uhr hat sich auf dem Marktplatz ein überwiegend junges Publikum um Moritz Ranalder und Julia Lauer versammelt. Über Mikrofon und Verstärker sind die beiden weithin zu