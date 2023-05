Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist tief gefallen und wieder aufgestanden. Samuel Koch, seit seinem spektakulären Sturz vor einem Millionenpublikum im Fernsehen vor elf Jahren querschnittsgelähmt, hat viel zu sagen. Darüber, was im Leben wichtiger sein kann als körperliche Unversehrtheit. Am Donnerstag ist er in Landau zu Gast.

Herr Koch, Ihr Unfall bei „Wetten, dass…?“ ist über zehn Jahre her. Sie haben inzwischen Karriere gemacht, sind ein gefragter Schauspieler, Autor und Redner – haben Sie sich mit ihrem zweiten Leben versöhnt?

Schon,