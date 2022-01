An zwei unangemeldeten Kundgebungen am Montagabend haben rund 400 Personen teilgenommen – 40 in Annweiler, 350 in Landau. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mit. In Landau hat die Polizei eine Strafanzeige gegen eine Person aufgenommen. Vorwurf: Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Die Person hatte eine Deutschlandflagge getragen, auf der eine Banane abgebildet ist. Laut Strafgesetzbuch drohen dem Verdächtigen nun eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Weiterhin nahmen laut Polizei rund 70 Personen an einer angemeldeten Versammlung in Bad Bergzabern teil.