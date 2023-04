Eine Reifenpanne ist dem Fahrer eines Autos mit Wohnanhänger am Samstagmittag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, blieb der 50-Jährige aus Rouen (Frankreich) mit seinem Gespann in der Altdorfer Straße in Venningen liegen, woraufhin Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei zur Absicherung der Gefahrenstelle hinzuziehen wollten. Den Insassen des Pannenfahrzeugs war das jedoch gar nicht recht, sie versuchten es mit den Worten „keine Polizei, keine Probleme“ zu verhindern. Den platten Reifen wechselten sie schließlich in Windeseile und fuhren in Richtung Altdorf davon. Die Erklärung für das Verhalten der Fahrzeuginsassen folgte wenig später, nachdem zwei Polizeistreifen das Anhängergespann und ein weiteres beteiligtes Auto bei Hanhofen stoppten. Es stellte sich heraus, dass der Wohnanhänger seit geraumer Zeit gesucht wird, weil er ohne jeglichen Versicherungsschutz ist. Den 50-Jährigen aus Frankreich erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.