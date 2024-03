Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Leonhardt-Peters-Straße in Herxheim von einem Auto erfasst worden. Der geistig beeinträchtigte 17-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, radelte der junge Mann nach derzeitigem Kenntnisstand von der Festhalle aus kommend über die kleine Brücke in Richtung Untere Hauptstraße. Als er am Parkplatz vorbeifuhr, bog ein VW nach rechts in die Leonhardt-Peters-Straße ein. Der Fahrer übersah dabei den 17-Jährigen und fuhr ihn um. Das Fahrrad wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Weil der Gestürzte, der unter Schock stand, aufgrund seiner geistigen Einschränkung nicht in der Lage gewesen sei, die Situation richtig einzuschätzen, habe er dem Autofahrer gesagt, dass alles in Ordnung sei, heißt es im Polizeibericht. Deshalb sei der VW-Lenker weggefahren – aus dessen Sicht einvernehmlich. Jetzt wird nach ihm gesucht. Laut Beschreibung ist er 1,85 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, hat kurze graue Haare und spricht Deutsch. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine blaue Basecap. Zeugen des Vorfalls oder der VW-Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.