Die Suche nach heißem Wasser geht in eine neue Runde: Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH will bei Insheim und Landau den Untergrund neu erkunden. Die Vibrationsmessungen sollen schon im August erfolgen. Das Untersuchungsgebiet ist 80 Quadratkilometer groß und umfasst die Gemarkungen von Offenbach, Impflingen, Insheim, Herxheim, Billigheim-Ingenheim, Rohrbach, Steinweiler, Erlenbach sowie Landau. Ziel ist es, neue Standorte für Geothermiekraftwerke und Lithium-Extraktionsanlagen zu finden. Zuletzt war in der Region 2017 mit dieser Methode nach Erdöl gesucht worden. Auftraggeber ist jetzt die Vulcan-Gruppe aus Karlsruhe, die vor allem Lithium gewinnen will.

