Die Polizei fahndet öffentlich nach einem 22-Jährigen. Wie die Behörde mitteilt, wird der junge Mann seit Mittwoch, 27. März, vermisst. Gesehen wurde er zuletzt am Donnerstag, 28. März, gegen 5.30 Uhr im Bereich des Friedhofs in Rülzheim. Laut Polizei hat der Vermisste insbesondere nach Herxheim Bezüge. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, wiegt circa 67 Kilogramm und trägt eine schwarze Kapuzenjacke. Ein Foto des Vermissten hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des 22-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 an die Kriminalpolizei Landau zu wenden. Wer den jungen Mann sieht, sollte ihn im Blick behalten und sich umgehend über den Notruf 110 melden.