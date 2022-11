Die Polizei hat in den letzten Tagen sowohl nach Besitzern gestohlener Fahrräder gesucht als auch nach Rädern, die ihren Besitzern gestohlen worden sind. So wurden am Sonntag, 30. Oktober, zwischen 16.15 und 17.45 Uhr zwei hochwertige Fahrräder von einem Parkplatz an der L507 am Ortsausgang Hainfeld Richtung Burrweiler gestohlen. Die Fahrräder der Marke „S-Works“ befanden sich laut Polizei verschlossen auf einem Fahrradträger am Fahrzeug eines 45-jährigen Erfurters. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

In Kirrweiler wurde einem 38-Jährigen am 28. Oktober zwischen 19 Uhr und Mitternacht ein schwarzes Touring-Pedelec der Marke Cube entwendet, das er zuvor im Bordmühlweg gegenüber des Weingutes Götz an einem Weinbergspfosten angeschlossen hatte. Bei seiner Wiederkehr war nur noch das aufgeflexte Bügelschloss vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

Wem gehören die Räder?

In Landau hat die Polizei am Dienstag, 2. November, gegen 2.30 Uhr bei einer Personenkontrolle ein Pedelec der Marke Fischer sichergestellt. Die Polizei Landau sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. Sie erbittet Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Ebenfalls ist bereits Ende August in Landau ein E-Bike der Marke Fischer sichergestellt worden. Bislang konnte das E-Bike niemandem zugeordnet werden, heißt es im Polizeibericht. Der Besitzer sollte sich bei der Polizei in Landau melden, heißt es.