In der Nacht auf Sonntag wurden der Polizei Landau randalierende Personen am Hauptbahnhof gemeldet, die auf einen Automaten eingetreten und eingeschlagen hätten. Die Polizei traf die Leute dort an, wobei sich insbesondere ein Mann direkt aggressiv und uneinsichtig zeigte, heißt es im Polizeibericht. Da er sich mehrfach der Kontrolle entziehen wollte, wurde er gefesselt. Daraufhin beleidigte er einen der Polizisten, weshalb ihn neben einem Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung auch ein weiteres wegen Beleidigung erwartet. Weiter gab er an, dem erteilten Platzverweis nicht Folge leisten zu wollen. Um den Platzverweis durchzusetzen und um weitere Strafverfahren zu verhindern, wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen.