Eine Frau in den Wehen und ihr Mann sind am Freitag gegen 5.30 Uhr von einer Streife der Edenkobener Polizei mit Blaulicht und Sirene in ein Landauer Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, blieb das Auto des Ehepaares aus unklarem Grund mitten in der A65-Baustelle bei Rohrbach liegen. Als eine Streife eintraf, stellten sie fest, dass bei der Frau auf dem Beifahrersitz bereits die Wehen eingesetzt hatten. Die Frau musste dringend in ein Krankenhaus. Also fuhren die Beamten das Paar mit Blaulicht und Sirene schnell dorthin. Das Kind wurde mittlerweile zur Welt gebracht. „Die Polizei Edenkoben wünscht dem Kind einen guten Start ins Leben“, heißt es in der Mitteilung.