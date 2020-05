Ausgefeiert: Die Polizei hat am Mittwochabend eine Solo-Rave-Party in Edenkoben aufgelöst. Anwohner hatten sich wegen hämmernder Bässe und „Experimentalmusik“ in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt und die Polizei verständigt. Mit extremem Sound hat ein 34-Jähriger gleich zweimal die Polizei auf den Plan gerufen. Die erste Beschwerde wegen der lauten Technomusik ging 22 Uhr ein. Beim Erscheinen der Streife drehte der Mann laut Polizei nur widerwillig die Musik leise. Als die Beamten weg waren, machte der Mann die Musik noch lauter, um zu Hause zu raven. Bei ihrem zweiten Besuch drehte die Polizei die Musik dann ganz ab und nahm seine Musikanlage mit.