In der Landauer Herbstschule während der Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober gibt es noch freie Plätze. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Interessierte können sich für die Lernförderung des Landes Rheinland-Pfalz noch bis Freitag beim städtischen Schulamt anmelden. Das Angebot ist für Schüler bis einschließlich der achten Klassenstufe. An jeweils drei Stunden pro Tag können die Kinder das nachholen oder üben, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist, und Wissenslücken schließen. Besonderer Fokus des Nachhilfeangebots liege auf den Fächern Mathe und Deutsch. Die Grundschüler treffen sich in der Grundschule Thomas-Nast, die Kinder der fünften bis achten Klassenstufe lernen in der Integrierten Gesamtschule. Die Anmeldung kann auch per E-Mail an herbstschule2020@landau.de gesendet werden.