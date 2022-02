Für die Burgruine Neuscharfeneck muss die Gemeinde Flemlingen in diesem und im nächsten Jahr kräftig in die Tasche greifen. Allein die anstehenden denkmalgerechten Verkehrssicherungsmaßnahmen kosten mehr als eine Million Euro.

In diesem Jahr müssen dafür 500.000 Euro und im nächsten Jahr 620.000 Euro bereitgestellt werden. Das sind die größten Ausgabenposten im Doppelhaushalt 2022/2023 den der Ortsgemeinderat Flemlingen einstimmig verabschiedet hat. Die Kosten relativieren sich aber insofern, als dass der Bund 50 Prozent, das Land Rheinland-Pfalz 40 Prozent und der Scharfeneck-Verein fünf Prozent übernimmt. Damit liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei 25.000 Euro beziehungsweise 31.000 Euro. 2024 sind dann für diesen ersten Bauabschnitt noch einmal 500.000 Euro vorgesehen und damit noch einmal ein Gemeindeanteil von 25.000 Euro. Insgesamt wird die Gemeinde für den ersten von fünf geplanten Bauabschnitten 81.000 Euro aus eigenen Mitteln finanzieren müssen.

Die Gemeinde Flemlingen wird beide Haushaltsjahre im Ergebnishaushalt jeweils mit einem Minus abschließen. Dies machte der Leiter der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Edenkoben, Günter Lindenkreuz, deutlich. Im laufenden Jahr liegt der Fehlbetrag bei rund 84.000 Euro, in 2023 bei rund 29.600 Euro.

Gemeindeeigene Mietwohnung wird saniert

Die gemeindeeigene Mietwohnung in der Kirchstraße 2 wird grundsaniert. Unter anderem wird eine neue Heizung eingebaut und das Bad und die Elektroinstallation auf Vordermann gebracht. Die Kalkulation liegt bei 35.000 Euro in 2022 und 5000 Euro in 2023. Ortsbürgermeister Peter Henrich (parteilos) sprach von einer „sportlichen“ Kostenannahme. Er rechnet eher mit höheren Kosten. Die Neueinrichtung der Bürgerstube mit Tischen und Stühlen wird 12.000 Euro kosten. Für die Waldkalkung im Jahr 2022 sind 35.000 eingeplant, wobei hiervon das Land 90 Prozent trägt.