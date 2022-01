Privatdozent Stefan Vonhof ist vom Aufsichtsrat für zwei Jahre zum neuen Ärztlichen Direktor am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße gewählt worden. Er ist seit 2008 Chefarzt der Inneren Medizin, Kardiologie und Stroke Unit der Klinik Landau des Klinikums. Vonhof folgt auf Hans-Christian Hogrefe, der das Amt des Ärztlichen Direktors in den vorangegangenen drei Jahren innehatte. Michael Schmidt, Chefarzt der Inneren Medizin und Pneumologie an der Klinik Bad Bergzabern bleibt Stellvertretender Ärztlicher Direktor. Zweiter Stellvertretender Ärztlicher Direktor ist nun Christoph Ott, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin.