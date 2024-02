Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) steht unter neuer Leitung. Der Verwaltungsrat hat den Leiter der Abteilung Abwasserbeseitigung, Markus Schäfer, zum vorübergehenden Vorstand der Anstalt öffentlichen Rechts bestimmt.

Der 57-Jährige übernimmt die Funktion nach dem Ausscheiden von Bernhard Eck. Die Entscheidung ist befristet bis zur Bestellung eines neuen Vorstandes, welche in den nächsten Monaten auf Grundlage eines Auswahlverfahrens vorgenommen werden soll. „Mit der Bestellung eines kommissarischen Vorstands werden die kontinuierliche Vertretung des EWL und seine Handlungsfähigkeit gewährleistet“, betont Lukas Hartmann, Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrats. Der Stadtrat muss der Personalie noch zustimmen.

Umfangreiche berufliche Erfahrungen

Markus Schäfer hat an der Technischen Universität Braunschweig Maschinenbau mit Vertiefung Verfahrenstechnik studiert und wurde danach an der Universität Karlsruhe mit einer Arbeit aus dem Bereich Niederschlagswassermanagement promoviert. Nach einer Forschungszusammenarbeit mit Südkorea sammelte er an verschiedenen beruflichen Stationen Erfahrungen, etwa bei Planung und Bau von Kläranlagen sowie bei der Inbetriebnahme und Optimierung von Rest-und Bioabfallanlagen. 2017 kam er zum EWL. Markus Schäfer sagt: „Der EWL erfüllt wichtige Aufgaben in Landau, bei Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Stadtbildpflege. Wir werden weiterhin gemeinsam daran arbeiten, dies im Sinne der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.“

Aufgrund der Doppelfunktion Schäfers hat der Verwaltungsrat zu seiner Entlastung sowie im Verhinderungsfall die Abteilungsleitungen und die Leitung der Stabsstelle zu Vertretungen bestellt. Diese sind Tomy Kiptschuk, Leiter Abteilung Service und Abfallwirtschaft, Dirk Wagner, Leiter der Abteilung Bauhof, sowie Gönül Kuru, Leiterin der Stabsstelle Stadtbildpflege.