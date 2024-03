Seit Anfang des Jahres ist die Landauer Hütte wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen geschlossen. An Ostern will das beliebte Ausflugsziel im Pfälzerwald wieder öffnen. „Wir haben von Karfreitag bis Ostermontag offen“, kündigt der Vorsitzende der PWV-Gruppe, Alexander Rapp, an. Ab dann ist die Hütte wieder regulär an den Wochenenden geöffnet und erscheint in neuem Glanz. Unter anderem der Gastraum mit Theke und die Küche wurden modernisiert, um die Abläufe in der stark besuchten Hütte zu optimieren.