Völlig uneinsichtig zeigte sich ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Kreis SÜW bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 16. Februar, gegen 16.30 Uhr in der Zweibrücker Straße in Landau. Er war der Polizei aufgefallen, weil er auf seinem Anhänger völlig ungesichert einen großen Heuballen transportierte. Es sei doch schließlich „noch nie etwas passiert“, ließ er die Polizisten wissen. Auf das erste Mal wollten diese es aber nicht ankommen lassen. Sie untersagten die Weiterfahrt bis zur Sicherung der Ladung. Der Fahrer wurde wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt, wegen seines uneinsichtigen Verhaltens wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde unterrichtet. Bei fehlender Ladungssicherung droht ein Bußgeld von mindestens 25 Euro, eher 60, wenn man davon ausgeht, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.