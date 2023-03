Das Grill- und Pizza-Haus Memos in der Königstraße 5-7 in Landau sammelt anlässlich der Eröffnung in dieser Woche für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien. In den ersten Tagen der Aktion hätten bereits einige Hundert Euro gesammelt werden können, teilte Inhaberin Somayeh Moradi auf Anfrage mit. Pro Döner geht beispielsweise ein Euro an die Erdbebenopfer, pro Pizza sind es zwei Euro. Die Aktion läuft noch in den nächsten Tagen. Die Familie und Freunde der Gastleute helfen ehrenamtlich mit, damit die Ausgaben geringer ausfallen und so mehr für die Erdbebenhilfe zusammenkommt.