Gleich mehrere Autos wurden im Zeitraum vom 7. bis 20. Oktober in der Spitalstraße in Edenkoben beschädigt. Laut Polizei zerkratzten sie Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.