Bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ging am Mittwoch ein Hinweis auf eine Müllablagerung in der Nähe von NIerderotterbach ein. Offensichtlich wurde am sogenannten Wallweg, nördlich der Kreisstraße 25 auf der Westseite von Niederotterbach, Material aus einer Badsanierung entsorgt, teilt die Polizei mit. Hinweise auf den Verursacher werden von der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern unter Telefon 06343 7010 oder per E-Mail an www.vg-bad-bergzabern.de sowie bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.