Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat am Mittwoch gegen 12.51 Uhr ein Erdbeben mit einer Magnitude von 1,9 auf der Richterskala in vier Kilometern Tiefe gemessen. Das Beben war am südlichen Ortsausgang Insheims. Das Amt wertet das Beben als induziert, also durch menschliche Aktivität verursacht. Induzierte Erdbeben können laut Landesamt beispielsweise durch Grundwasserentnahme oder Verfahren in der Geothermie entstehen.