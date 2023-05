Der Landauer Zoo öffnet am Freitag, 16. Juni, seine Türen zur „Traumnacht“ für schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder. Die Idee war 1996 im Rotterdamer Zoo entstanden, der 175 krebskranke Kinder samt Angehörigen eingeladen hatte. Inzwischen gibt es die Aktion in rund 300 Zoos weltweit. Der Landauer Zoo und seine Zooschule sind zum 14. Mal dabei. Sie werden von der Jugendfeuerwehr Landau unterstützt. Los geht es um 18 Uhr; das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr vorgesehen. Der Abend klingt auf der Zoowiese bei Lagerfeuer aus. Zur Planung bittet der Zoo um eine verbindliche schriftliche Anmeldung mit Angabe der Anzahl der teilnehmenden Kinder und Begleitpersonen per E-Mail an zoo@landau.de. Für andere Besucher schließt der Zoo am 16. Juni bereits um 17 Uhr.