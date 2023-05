Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) beteiligt sich an der deutschlandweiten „Biotonnen-Challenge“ der Aktion Biotonne Deutschland. Das Ziel des ein Jahr laufenden Wettbewerbs ist es, Fehlwürfe in die Biotonne wie Plastik oder Metall gegen Null zu setzen. Leider lande noch immer zu viel Plastik in der Biotonne, beklagt EWL-Abfallberater Andreas Fischer. Ein großes Problem seien die sogenannten kompostierbaren Abfallbeutel; sie gehörten in den Restabfall. Beim Wettbewerb lassen alle Teilnehmer die gesammelten Bioabfälle von einem unabhängigen Institut auf Fremdstoffanteile überprüfen.

Die Biotonnen-Challenge ist die Jahresaktion 2023 des Netzwerks „Aktion Biotonne Deutschland“. Damit werben Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden für mehr verwertbare Bioabfälle und weniger Plastik oder andere Fremdstoffe in der Biotonne. Die diesjährige Challenge soll das Bewusstsein für ein plastikfreies Sammelverhalten schärfen. Andreas Fischer freut sich über die Aktion, die pfiffig aufbereitet sei und Lust zur Teilnahme mache: „Wenn wir uns daran beteiligen, können wir unsere Sammelgewohnheiten neu hinterfragen und sie bestenfalls verbessern“, meint er.

Chance nutzen

Obwohl die Stadt Landau bei Fehlwürfen im Biogut nachweislich sehr gut abschneidet, will der EWL die Biotonnen-Challenge als Chance nutzen und die Landauer Sammelergebnisse von einem unabhängigen, externen Institut prüfen zu lassen. Diese gewonnenen Daten werden zusammen mit allen anderen deutschlandweit ermittelten Werten zentral erfasst. Am Ende werden die teilnehmenden Kommunen und Abfallwirtschaftsbetriebe am Tag der Biotonne im Mai 2024 in Berlin ausgezeichnet. Gleichzeitig erhalten sie für ihr Engagement einen Platz auf der „Biotonnen-Bessermacher-Liste“, die unter www.aktion-biotonne-deutschland.de präsentiert wird.