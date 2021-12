870.000 Euro aus den Fördertöpfen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Lebendige Zentren“ von Bund und Land fließen nach Landau. Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat am Mittwoch den Förderbescheid persönlich ins Landauer Rathaus gebracht. Das Geld soll in Landau-Nord, Innenstadt und östlicher Innenstadt eingesetzt werden. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt soll insbesondere der Horst stabilisiert und aufgewertet und der Zusammenhalt der dort Lebenden gestärkt werden. In Innenstadt und östlicher Innenstadt geht es um die Neugestaltung der Martin-Luther-Straße. Dabei sollen auch private Modernisierungsvorhaben unterstützt werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hob hervor, dass Landau in den vergangenen 15 Jahren die östliche Innenstadt zwischen Fußgängerzone und Hauptbahnhof nicht zuletzt dank der Städtebaufördermittel von Bund und Land zu einem lebendigen und zukunftsfähigen Innenstadtquartier entwickelt habe. Das solle mit dem Ausbau der Martin-Luther-Straße noch besser „an das Herz unserer Innenstadt“ angebunden werden. Nach Angaben des Ministers konnten in diesem Programmjahr in der Städtebauförderung rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden.