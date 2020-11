Ja, hat der Kaufhof denn wieder auf? Nein, hat er nicht, aber sämtliche 61 laufende Meter der großen Schaufenster sind wieder üppig dekoriert. Das Tourismus-Büro der Stadt hatte die Idee, dort Kunsthandwerker ausstellen zu lassen, die sonst beim Thomas-Nast-Nikolausmarkt dabei gewesen wären. Der neue Eigentümer der Immobilie, Ehret und Klein, war gleich dabei, um einen trostlosen Leerstand bis zum Abriss im Frühjahr zu vermeiden. 18 Kunsthandwerker präsentieren nun Gemälde, Leuchten, Lederwaren, Holzarbeiten, Mützen und vieles mehr in den Fenstern. Wie man bei ihnen bestellen kann, steht dabei. Für Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist dies zumindest eine kleine Unterstützung der Marktbeschicker in schwierigen Zeiten – und eine Aufwertung der Stadt. Am Donnerstagabend sind auch die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet und der Kinderwunschbaum mit 300 Wünschen bedürftiger Kinder auf dem Rathausplatz vorgestellt worden. Er steht dort in einem kleinen Hexenhäuschen.