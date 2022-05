Die Mitte Januar ausgerufene Korksammlung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) ist ein großer Erfolg. Wie der EWL mitteilt, sind im Wertstoffhof über 200 Kilogramm Kork abgegeben worden. „Das entspricht rund 25.000 Korken. Es ist überwältigend, was durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger hier zusammenkommt“, freut sich Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender der EWL. Der Betrieb führt die Aktion weiter, unterstreicht Abfallberater Andreas Fischer. Nun hat der EWL mit Hilfe des Büros für Tourismus auch Gastronomiebetriebe und Winzer angeschrieben. Denn Kork sei mehr als ein Flaschenverschluss: Das Naturmaterial trage zum Erhalt der Natur und Tierwelt bei – insbesondere bei ordnungsgemäßem Recycling. Anschließend wird er zum Dämmmaterial.

So läuft es ab

Der EWL ist inzwischen Hauptsammelstelle des Nabu, der das Sammelgut an Werkstätten für Menschen mit Handicap überreicht. Dort wird den Korken ein zweites Leben geschenkt, Dämmgranulat hergestellt und verkauft. Wichtig ist, so betont Andreas Fischer, dass ausschließlich Flaschenverschlüsse aus Naturmaterial und kein Kunststoff in der Korksammlung landen.

Auch für Kranichschutz

Von den erzielten Erlösen fließt ein Teil an Projekte zum Kranichschutz an der Elbe und in Spanien. Der Naturschutzbund Deutschland setzt sich mit der Kampagne „Natürlich Kork!“ für den Schutz des Lebensraums von Kranichen ein. Diese nutzen Korkeichen als Rastplätze und Quartiere im Winter. Entsprechend wichtig ist es, diese zu erhalten, heißt es in der Mitteilung des EWL.