Die Stadt Annweiler möchte sich am Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes beteiligen. Die Fraktionen haben einige Projekte vorgeschlagen, für die Zuschüsse beantragt werden könnten.

Wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried bei der jüngsten Ratssitzung ausführte, stehen unter anderem Ideen zu Projekten wie Hochwasserschutz, Regenwassernutzung und Steigerung von Energieeffizienz an Gebäuden zur Diskussion. Favorisiert wurden „Energiegewinnung durch Wasserkraft“ im Hinblick auf die Wasserräder in der Stadt entlang der Queich und das Förderungsprogramm „Balkonkraftwerke“. Dabei sollen die Bürger motiviert werden, sich mobile Solar- und Fotovoltaikanlagen anzuschaffen. „Viele Städte fördern so etwas schon von sich aus“, kommentierte Beigeordneter Benjamin Burckschat. „Das wäre für die Stadt die Gelegenheit, ihren Bürgern einmal etwas zurückgeben zu können, was sie sonst kaum tun kann.“