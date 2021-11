Weder Wind noch Nieselwetter hielt am Sonntag Nachmittag eine große Menschenschar, darunter viele Vertreter der Stadt- und Landpolitik, davon ab, in einer langen Prozession von der St. Georgskirche in Arzheim hinauf auf die Kleine Kalmit zu pilgern. Dort segnete Bischof Karl-Heinz Wiesemann die nach einer Verwüstungstat wiederhergestellte Kapelle und zelebrierte gemeinsam mit Pfarrer Karsten Geeck, Dekan Axel Brecht und weiteren Geistlichen die Heilige Messe. Die wichtigste Botschaft dieser Zusammenkunft war, dass das Gute obsiegt, die Tat nicht vergessen, aber verziehen wird und das beliebte Kapellchen mehr denn je ein spürbarer, tief bewegender „Segensort“ für die Region und weit darüber hinaus ist .