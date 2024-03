Die Fahrt durch Bad Bergzabern kommt einem 35-Jährigen wahrscheinlich teuer zu stehen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann, der in einem Ford Fiesta unterwegs war und seinen siebenjährigen Sohn auf der Rückbank sitzen hatte, am Dienstagnachmittag in der Petronellastraße kontrolliert. Dabei erweckte er den Anschein, als sei er auf Drogen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Damit aber noch nicht genug: Es stellte sich auch heraus, dass er keinen Führerschein hat. Somit warten auf den 35-Jährigen gleich zwei Strafverfahren, eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines wegen Trunkenheit am Steuer. Unter Letztgenanntes fällt das Fahren unter Drogen. Auch der Halterin des Autos drohen Schwierigkeiten. Gegen sie wird ermittelt, weil sie womöglich wissentlich zugelassen hat, dass der Mann ohne Führerschein ihren Fiesta steuert.