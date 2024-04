Seit einigen Wochen ist Kiffen erlaubt. Wer hätte gedacht, dass man diesen Satz jemals schreiben könnte? Was einigen Zeitgenossen die Wutadern schwellen lässt, sorgt dafür, dass andere entspannt lächeln und gleichzeitig im Fressflash panisch circa 200 Cheeseburger in sich reinmampfen. Jedem das Seine. Aber was auffällt: Der prognostizierte Untergang des Abendlandes ist ausgeblieben. Wir Deutschen sind so unproduktiv wie eh und je, die Arbeitsmeetings dauern immer noch ewig, keine Horden bekiffter Typen verstopfen die Gehwege, Frisöre machen nicht reihenweise pleite – sogar der Abischnitt ist noch nicht gesunken! Auch die Winzer haben noch nicht über THC-bedingte Umsatzeinbußen bei ihrem Rauschmittel geklagt. Immerhin entsteht eine neue Service-Sparte: die Stoner-Beratung. Laut einem windig bis stürmisch scheinenden Unternehmen ist das Preis-Rausch-Verhältnis bei der Cannabissorte „420 Evolution 30/1 CA BUL“ in der Apotheke mit 24,3 Milligramm THC-Gehalt pro Euro am besten. Viel Spaß!