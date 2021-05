Man könne sich „zum netten Plausch auf der Terrasse“ treffen – mit diesen Worten hat ein Rechtsextremist die Präsidentin des Landauer Landgerichts bedroht. Eine klare Anspielung auf den Mord an Walter Lübcke, meint die Staatsanwaltschaft. Aber: Es wird zu keiner Gerichtsverhandlung kommen.

Wann ist eine drohende Anspielung auf einen Mord eine Morddrohung? Mit dieser Frage haben sich die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und die in Landau ansässigen Amts- und Landgerichte befasst. Alle drei sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Das Resultat: Der Rechtsextremist Marco Kurz wird nicht wegen einer Morddrohung angeklagt. Doch der Reihe nach.

Kurz ist im Herbst 2019 unzufrieden mit einer Entscheidung der Präsidentin des Landauer Landgerichts. Diese hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde von Kurz gegen eine Richterin am Landgericht zurückgewiesen. Als Reaktion verfasst der ehemalige Anführer des Frauenbündnisses Kandel eine E-Mail an die Präsidentin. In dem Text stellt er der Frau unter anderem in Aussicht, dass er sie gegebenenfalls „zum netten Plausch auf der Terrasse“ sehen werde. Die Angesprochene zeigt Kurz daraufhin wegen Bedrohung an – denn wenige Monate zuvor war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke vom Rechtsextremisten Stephan Ernst auf seiner Terrasse erschossen worden.

„An Skrupellosigkeit nicht zu überbieten“

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz beginnt mit den Ermittlungen. Im Februar 2020 gibt es eine Hausdurchsuchung bei Kurz. Sichergestellt werden Mobiltelefon, Laptop und Datenträger. Knapp ein Jahr später, am 13. Februar 2021, erheben die Landesspezialermittler für Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Anklage vor dem zuständigen Landauer Amtsgericht gegen Kurz. Mit der Formulierung „auf der Terrasse besuchen“ spiele Kurz „für einen objektiven Beobachter offensichtlich“ auf den Mord an Lübcke an, sagt Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer zur RHEINPFALZ.

Kurz bestreitet die Vorwürfe auf dem sozialen Netzwerk Telegram. Ihm wegen dieser Formulierung einen Bezug zu dem Lübcke-Mord zu unterstellen, sei „an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten“, schreibt er.

Gerichte uneins über Bezug zu Lübcke-Mord

Dann beschäftigt sich das Amtsgericht mit dem Fall und weist die Eröffnung des Hauptverfahrens Anfang April ab. Der Grund dafür wird erst am Montag durch eine Mitteilung des Landgerichts bekannt: Das Amtsgericht hat in dem Terrassen-Satzteil keine Bezugnahme auf den Mord an Lübcke gesehen. Nachfragen zur Entscheidung im eigenen Haus beantwortet Amtsgerichtsdirektorin Michaela Winstel weder damals noch heute. Die Akten seien in der vergangenen Woche an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgeschickt worden. Man sei nicht mehr zuständig, heißt es am Montag. Die anderen beiden Behörden beteuern ebenfalls, die Akten derzeit nicht vorliegen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft legt gegen die Entscheidung des Amtsgerichts sofortige Beschwerde beim Landgericht ein. Dieses veröffentlicht am Montag seinen Beschluss: Es handele sich nicht um eine strafbare Morddrohung. Die Ankündigung des Treffens auf der Terrasse selbst sei zwar als Drohung zu werten, erläutert ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Es gebe einen zeitlichen Zusammenhang zur Mordtat, außerdem bewege sich Kurz in rechtsradikalen Strukturen, und er habe diese Anspielung zu verschiedenen Anlässen wiederholt. Aber: Die Frage sei, wie ernstzunehmend die Drohung ist. Rechtlich notwendig sei auch eine „ernsthafte In-Aussicht-Stellung“ der Tat.

Kurz feiert mit neuem T-Shirt

Das Landgericht habe unter Anlegung objektiver Maßstäbe keine Gründe dafür gefunden, dass ernstlich mit der Umsetzung der Drohung zu rechnen sei – also habe man die Beschwerde der Generalstaatsanwaltschaft über den Beschluss abgewiesen. Unter anderem sei die Formulierung zu vage. Es könne sein, dass es sich um eine beleidigende Mail handele, sagt der Sprecher, aber für die Verfolgung dieses Delikts liege kein Strafantrag vor. Das Vorstrafenregister des Beschuldigten habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt.

Die Sache ist damit wohl abgeschlossen. Der Staatsanwaltschaft stehe in solchen Fällen kein Rechtsmittel mehr zu, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Aber: Man habe den Beschluss noch nicht.

Kurz indes hat sich auf Telegram bereits geäußert. Er postet am Montagmorgen ein Foto des Beschlusses und kommentiert: „Und dafür wurde 1,5 Jahre lang eine öffentliche Hetze durch einen Großteil der öffentlich rechtlichen Staatspropaganda gegen mich betrieben? Inkl. Hausdurchsuchung?“ In einem weiteren Beitrag posiert er mit einem T-Shirt. Aufdruck: „I love Terrassengespräche“.