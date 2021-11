Mit einem Närrischen Gottesdienst in der Kirche St. Albert auf der Wollmesheimer Höhe startet der Landauer-Carnevalverein-Narrhalla (LCV) am Freitag, 12. November, um 19 Uhr in die Karnevalskampagne 2021/22.

Der Gottesdienst, den Pfarrer Markus Laibach von den Alt-Katholiken als ökumenischen Gottesdienst feiert, steht unter dem Thema „Die Welt steht Kopf“. Diesen Eindruck haben viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren gewonnen. Alte Gewissheiten scheinen nicht mehr zu gelten, neue „Nachrichten“ verwirren, ratlos schauen viele Menschen in die Zukunft. Der dritte Närrische Gottesdienst greift diese Erfahrung der Menschen auf und will zeigen, wie Menschen die Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen können.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Bernhard Strassel, Gesang, und Marco Lahres am E-Piano mit Liedern der Kölner Karnevalsband Brings, Udo Jürgens oder Herbert Grönemeyer.

Es gibt Corona-Not-Orden

Eingeladen zum Gottesdienst sind alle Närrinnen und Narren in Landau und in der Südpfalz. Sie können gerne kostümiert kommen. Es werden auch Delegationen anderer Carnevals- und Faschingsvereine erwartet. Mitfeiern können alle, die belegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet (3 G) sind.

Im Anschluss an den Gottesdienst feiert der LCV sein traditionelles Ordensfest. Das coronabedingt „Immer-Noch-Prinzenpaar“ Olaf I. und Manu I. werden sich mit dem Überreichen des Corona-Not-Ordens an Mitglieder und befreundete Vereine von der närrischen Schar verabschieden. Bürgermeister Maximilian Ingenthron wird den Stadtschlüssel und die traditionell leere Stadtkasse der Narrenschar ausliefern.