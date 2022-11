Die Naturstiftung Südpfalz (NVS) vertreibt einen Jahreskalender mit Aufnahmen von Naturfotograf und NVS-Mitglied Bastian Bayer. Die Fotos sind alle in diesem Jahr in der Südpfalz entstanden und zeigen Tiere und Pflanzen, deren Lebensräume und Lebensbedingungen durch Projekt- und Pflegearbeiten der NVS, der Aktion Südpfalz-Biotope und des NVS-Vereins aufgewertet und erhalten werden. Der Kalender ist für zwölf Euro unter anderem in den Buchhandlungen Lesebär in Edenkoben und Trotzkopp in Landau zu haben. Der Erlös wird für NVS-Projekte verwendet.