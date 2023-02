In seiner Veranstaltungsreihe Kabarett an der Uni präsentiert der Lions-Club Leinsweiler - Südliche Weinstraße den Kabarettisten Chin Mayer mit seinem aktuellen Programm Leben im Plus+ / Kabarett, Geld und mehr. Der gastiert am Freitag, 21. April, um 20 Uhr im Audimax der Universität in Landau in der Fortstraße 7. Mayer setzt sich mit Zeitgenossen auseinander, die mit ihren neuen Freundinnen Siri und Alexa plaudern, mit vermeintlichen Eliten, die mit Cum-Ex-Geschäften den Staat schröpfen, während die Politik vor allem um sich selbst kreist. Nach Angaben der Veranstalter kämpft Chin (Christian) Meyer scharfzüngig und gut gelaunt in einem vehementen Plädoyer für Pluralismus und Demokratie, findet als gewitzter Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System, stochert lustvoll darin herum und klärt auf. Der Erlös der Veranstaltung kommt einer gemeinnützigen Organisation in Landau zu Gute. Karten gibt es im Vorverkauf in der Haarlounge Landau, Cornichonstraße 16 und über die Internet-Seite kabarettanderuni@schuki.de. Es gibt aber auch eine Abendkasse.