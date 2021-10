Edenkoben. Mitte Juli hatte die Stadt Edenkoben zu einem Namenswettbewerb für einen Jungstorch aufgerufen. Letztendlich machte der Name „GuZi“ das Rennen.

Die noch jungen Storcheneltern – der Vater wurde 2018 in Kirrweiler ausgebrütet, das Alter der Mutter ist unbekannt, da sie nicht beringt ist – verbrachten bereits den letzten Sommer im „Hotel“ Gutshof-Ziegelhütte. Jedoch kam da noch kein Nachwuchs zustande. In diesem Jahr hat es dann geklappt. Der Jungstorch ist bereits beringt und hat die Nummer „DER AAQ10“ .Allein der Name fehlte, deshalb der Aufruf. Über 200 Personen haben sich beteiligt und Namensvorschläge eingereicht. Spitzenreiter war der Name Edi, der über 40 Mal eingereicht wurde, gefolgt von Edebar (über 30 Mal). Es gab aber auch Vorschläge wie Heinrich der Gute, Biber von Zeigla, die schnelle Gerchi, Bergel, Kasimir, Edenbar Freivogel von der Ziegelhütte, Poldi, Luzie, Lucky, Zichel Schorsch und viele mehr. Die Jury machte sich ihre Entscheidung nicht einfach. Doch schließlich einigte man sich auf den Namen GuZi. Der Gewinner des Wettbewerbs steht auch schon fest: Daniel Roth aus Venningen darf sich über einen Menügutschein für zwei Personen freuen, einzulösen im Gutshof Ziegelhütte.