Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in eine Werkstatt in der Silzer Hauptstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stiegen die Täter über einen Zaun auf das Betriebsgelände und brachen in das Gebäude ein. Dort brachen sie mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchten die Räume. Das Diebesgut ist bislang noch nicht genau bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf 5000 Euro beziffert. In derselben Nacht ist ein weiterer Einbruch in der Nachbarschaft begangen worden. Die Täter verschafften sich Zugang in ein Wohnanwesen, es wurden aber keine Gegenstände gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon 06343 93340.