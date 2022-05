Das Impfzentrum in Landau reduziert seine Öffnungszeiten. Wie Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam mitteilen, liegt das an der gesunkenen Nachfrage. „Um Ressourcen zu schonen, aber trotzdem weiterhin allen Impfwilligen ein niedrigschwelliges Angebot unterbreiten zu können, haben wir die Öffnungszeiten insgesamt von 30 auf 20 Stunden gekürzt“, sagen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt. Die Impfstelle in der Landauer Albert-Einstein-Straße 29 hat ab Montag immer montags von 8 bis 15.45 Uhr, mittwochs von 8 bis 11.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet. Zuvor wurde auch freitags und samstags geimpft. An allen Öffnungstagen werden mRNA-Impstoffe verimpft; mittwochs wird in der zusätzlich Nuvaxovid angeboten.