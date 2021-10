Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz steht am kommenden Montag, 18. Oktober, von 8 bis 16 Uhr in Edenkoben vor der Hochschule für Finanzen, Luitpoldstraße 30. Seit zehn Wochen fahren sechs Impfbusse durchs Land. Laut Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz sind dabei in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz über 58.000 Schutzimpfungen gegen Corona verabreicht worden. Durchschnittlich würden rund 1000 Dosen täglich verabreicht.