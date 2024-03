Mit einem aggressiven Hund und dessen betrunkenem Herrchen hatte die Bundespolizei am Sonntagnachmittag am Landauer Hauptbahnhof zu tun. Die Streife war von Zeugen angesprochen worden, die zuvor Bissattacken eines freilaufenden Hundes auf der rückwärtigen Seite des Bahnhofes beobachtet hatten. Die Polizisten trafen dort auf einen stark alkoholisierten Mann, der einen aggressiven Hund an der Leine hielt, wie es im Polizeibericht heißt. Hinter geparkten Fahrzeugen versteckten sich Geschädigte und Zeugen, um sich vor dem Mann und dessen Hund zu schützen. Der Mann begab sich laut Polizei in bedrohlicher und verbal aggressiver Weise mit seinem Hund immer wieder in Richtung der Geschädigten und beleidigte diese zudem. Die Polizeibeamten mussten den Hundehalter immer wieder dazu auffordern, sich selbst und seinen Hund zu beruhigen. Dabei wurde eine Beamtin von dem Hund angegriffen. Sie wurde nicht verletzt. Laut Polizei hat der Hund einen 17-Jährigen, einen 28-Jährigen sowie eine 67-Jährige gebissen. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Vinzentius-Krankenhaus. Der Hund wurde von der Tierrettung ins Tierheim gebracht. Insgesamt waren zwei Streifen der Bundespolizei, zwei Streifen der Polizei Landau, der Rettungsdienst sowie die Tierrettung vor Ort im Einsatz. Auf den 45-jährigen polnischen Hundehalter kommen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung zu.