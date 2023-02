Die Verbandsgemeinde Edenkoben lädt für Donnerstag, 18 Uhr, Bürger aus Edenkoben zu einem Workshop in den Kurpfalzsaal ein. Dieses Treffen ist Teil verschiedener Aktionen, die anlässlich der derzeit laufenden Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept organisiert werden. Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren für jede Gemeinde solch ein Konzept fertigzustellen. Bei dem Workshop können die Teilnehmer Probleme benennen und Lösungen aufzeigen. Terminiert sind zwei weitere Treffen: Eines ist für den 2. März für Bürger aus Weyher und Rhodt vorgesehen, am 8. März werden Bürger aus Edesheim, Großfischlingen und Hainfeld eingeladen, mitzuwirken. Darüber hinaus lädt die Verbandsgemeinde zu Begehungen in den Gemeinden ein, um kritische Stellen in Augenschein zu nehmen. Ausgewertet werden etwa Starkregen- und Hochwassergefahrenkarten, Luftbilder und Fotos von Überflutungen. Interessierte sind zusätzlich eingeladen, Fragebögen zu Überflutungsereignissen ihrer Gemeinde zu beantworten, welche sie auf der Webseite der VG oder bei der Sprechstunde ihres Ortsbürgermeisters erhalten. Bei Fragen hilft Bernhard Bäcker von der Abteilung Umwelt, Natur und Gewässer unter Telefon 06323 959137