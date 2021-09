„1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“ – die Landeszentrale für politische Bildung und die Volkshochschule Bad Bergzabern laden für Sonntag, 12. September, zu einem historischen Spaziergang nach Ingenheim ein. Ingenheim war im 19. Jahrhundert das Dorf mit dem höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil im heutigen Rheinland-Pfalz. Die Synagoge im maurischen Stil war Vorbild für viele andere Synagogenbauten weltweit. Die Führung gibt Einblick in das Leben der Dorfjuden, die um 1850 ein Drittel der Ortsbevölkerung stellten. Es schließt sich ein Gang über auf den jüdischen Friedhof an. (Männer bitte Kopfbedeckung tragen!) Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am ehemaligen Synagogenstandort in der Hauptstraße 17. Anmeldung unter: info@vhs-bergzabern.de.